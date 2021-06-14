Пожарная безопасность усилится к новому учебному году в тагильском колледже

Перед началом монтажных работ подрядчику необходимо демонтировать старые пожарные дымовые извещатели и кабели, а затем установить новые. Разводку кабелей на этажах нужно выполнить по потолку и стенам в кабель-канале, который должен иметь сертификат для использования в составе огнестойкой кабельной линии.