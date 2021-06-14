Пожарная безопасность усилится к новому учебному году в тагильском колледже

Заказчиком выступает руководство образовательного учреждения. Работы необходимо провести в главном корпусе колледжа на проспекте Ленина, 38 до 20 августа 2021 года. Закупка объявлена для обеспечения бесперебойной работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Перед началом монтажных работ подрядчику необходимо демонтировать старые пожарные дымовые извещатели и кабели, а затем установить новые. Разводку кабелей на этажах нужно выполнить по потолку и стенам в кабель-канале, который должен иметь сертификат для использования в составе огнестойкой кабельной линии.
Согласно ведомости объемов работ, будут поменяны 90 пожарных извещателей и 3,2 тысячи метров кабеля. Оборудование должно работать от +1 до +40 градусов и относительной влажности до 85% при температуре +25 градусов.
Отмечается, что монтажные работы на высоте можно выполнять только лицам, которые имеют соответствующий допуск, а работы нужно выполнить с минимальным нарушением интерьера помещений.
Гарантия на работы составляет 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 июня, итоги тендера будут подведены 21 июня 2021 года.
Напомним, в общежитии Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса появится новая система автоматической пожарной сигнализации. На работы по усилению пожарной безопасности выделено 5,2 миллиона рублей.