Пожарная безопасность усилится к новому учебному году в тагильском колледже

Пожарная безопасность усилится к новому учебному году в тагильском колледже
Пожарная безопасность усилится к новому учебному году в тагильском колледже
Сегодня, 15:48ОбществоЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
1,1 миллиона рублей выделено на модернизацию системы пожарной сигнализации в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже.

Заказчиком выступает руководство образовательного учреждения. Работы необходимо провести в главном корпусе колледжа на проспекте Ленина, 38 до 20 августа 2021 года. Закупка объявлена для обеспечения бесперебойной работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перед началом монтажных работ подрядчику необходимо демонтировать старые пожарные дымовые извещатели и кабели, а затем установить новые. Разводку кабелей на этажах нужно выполнить по потолку и стенам в кабель-канале, который должен иметь сертификат для использования в составе огнестойкой кабельной линии.

Согласно ведомости объемов работ, будут поменяны 90 пожарных извещателей и 3,2 тысячи метров кабеля. Оборудование должно работать от +1 до +40 градусов и относительной влажности до 85% при температуре +25 градусов.

Отмечается, что монтажные работы на высоте можно выполнять только лицам, которые имеют соответствующий допуск, а работы нужно выполнить с минимальным нарушением интерьера помещений.

Гарантия на работы составляет 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 июня, итоги тендера будут подведены 21 июня 2021 года.

Напомним, в общежитии Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса появится новая система автоматической пожарной сигнализации. На работы по усилению пожарной безопасности выделено 5,2 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пожарная безопасностьГорно-металлургический колледжНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы