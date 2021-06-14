Претензии к полиции, нарушения на НТМК, пожары и патриоты: итоги недели в Тагиле

О будущем детей в тагильских отделах ПДН думать принято, видимо, только в случае привлечения внимания прессой. Так, подростком, который помочился на дверь общественников на Вагонке, оказался уже известный правоохранителям нарушитель правопорядка. За поведение этого 13-летнего парня уже не раз наказывали его родителей, однако ни благополучная семья, ни правоохранители до сих пор никак не смогли повлиять на подростка. Возможно, ждут, когда он сделает что-то более масштабное. Вон, даже за пьянку за рулем в Тагиле не особо наказывают, пока не убьешь кого-то.