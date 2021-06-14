Претензии к полиции, нарушения на НТМК, пожары и патриоты: итоги недели в Тагиле

Пьяный водитель убил двух пенсионеров, которые ехали на дачу поливать огурцы. В Николо-Павловском произошло ДТП из-за нетрезвого водителя, который уже лишался прав за пьяную езду. Как он снова оказался за рулем и почему Пригородный суд отпустил мужчину под домашний арест — этим вопросом задается дочь погибших.
Свердловское правосудие показывает чудеса и в обратном направлении: на прошлой неделе чуть не был арестован экс-полицейский Руслан Белоконный, уволенный из МВД по отрицательным мотивам и вступивший в открытое противостояние с руководством тагильских силовиков. По словам Руслана, его хотели арестовать за «неподписанный протокол» после остановки экипажем ГИБДД. При этом в день спорных событий мужчина действительно проходил медосвидетельствование по просьбе инспекторов. Но в часы, указанные сотрудниками ГИБДД в документах, из-за которых его и хотели арестовать, Белоконный уже был задержан.
Отвратительные фотографии и ужасный осадок на душе: вот так закончилась экскурсия редакции по квартире на Вагонке, где отец «воспитывал» троих детей после смерти их матери. Сейчас детей забрали, однако никто не разбирается, куда Максимов дел пособия на детей и почему он не занимается воспитанием сыновей.
О будущем детей в тагильских отделах ПДН думать принято, видимо, только в случае привлечения внимания прессой. Так, подростком, который помочился на дверь общественников на Вагонке, оказался уже известный правоохранителям нарушитель правопорядка. За поведение этого 13-летнего парня уже не раз наказывали его родителей, однако ни благополучная семья, ни правоохранители до сих пор никак не смогли повлиять на подростка. Возможно, ждут, когда он сделает что-то более масштабное. Вон, даже за пьянку за рулем в Тагиле не особо наказывают, пока не убьешь кого-то.
Тагильский общественник Никита Чапурин обвинил ЕВРАЗ НТМК в том, что молодежь покидает Нижний Тагил. По мнению тагильчанина, наибольшей проблемой для молодых семей является состояние воздуха, в котором постоянно витают выбросы с предприятий. При этом мужчина не говорит о необходимости закрывать заводы, но настаивает на том, что они должны заниматься реальным снижением вредного воздействия на экологию. Кстати, только за семь дней в Нижнем Тагиле дважды были превышения ПДК вредных веществ (формальдегид и сероводород).
Нарушения промышленной безопасности на НТМК выявила проверка Ростехнадзора весной этого года после смертельного случая. В марте молодой мужчина выпрыгнул из горящего крана в попытке спастись от огня. Он погиб на месте. Последующая проверка выявила 12 нарушений, в том числе, что в цехе допускалась эксплуатация крана с истекшим сроком службы без заключения экспертизы промышленной безопасности.
О безопасности стоит подумать всем тагильчанам. Все идет к тому, что начинается третья волна коронавируса. В ЦГБ №1 уже вернули ковидное отделение, скорые везут больных в большом количестве, причем пациенты с тяжелым состоянием - не прививались ранее.
Тяжелая обстановка в регионе с пожарами - всего за сутки было более 220 пожаров, и эта цифра будет лишь расти: в Свердловской области засушливая и ветреная погода, а также неумные жители, которые массово поджигают тополиный пух.
Традиционный культобзор на короткие будни на этой неделе поможет выбрать мероприятия для детей и взрослых с самыми разными интересами. А для тех, кто любит пошуметь, мы напоминаем: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого.