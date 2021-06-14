Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены

Припарковавшись перед домом № 23 по улице Орджоникидзе, корреспондент TagilCty.ru увидел перед собой четырехэтажный дом со свежим ремонтом. Во дворе бегают дети, там же обустроена детская площадка: качели, горки, песочница, видно, что для детей создаются хорошие условия. Также перед домом есть парковочные места для автомобилей.
В подъездах дома прибрано, окна открыты на проветривание, а на лестничных клетках не разбросан мусор. Видно, что за чистотой и порядком в подъезде жильцы следят.
На подоконнике, расположенном между вторым и третьим этажами, лежат квитанции на оплату коммунальных услуг, три из них адресованы владельцам квартиры № 3. Согласно квитанциям, задолженность жильцов по коммунальным услугам составляет 85 тысяч рублей.
Именно в этой квартире проживает Сергей Максимов, у которого органы опеки забрали троих детей в Дом ребенка после смерти жены. Я позвонил в звонок, но двери никто не открыл — Сергея не оказалось дома. Экскурсию по квартире для TagilCity.ru провела сестра погибшей Екатерины.
Захожу в квартиру. В прихожей разбросаны вещи, вдоль коридора — разбитое зеркало, осколки которого лежат на полу рядом с другим мусором.
Раньше на этих полочках лежали детские игрушки, их была гора, а Сергей все распродал и пропил. Говорят, он по двору с мешком игрушек бегал, разменивал на фунфыри. У детей комнаты без ремонта, а себе он отремонтированную занял,говорит сестра погибшей мамы Екатерины Лариса Михайловна.
Вдоль длинного коридора расположены двери в комнаты. Первая дверь ведет на кухню. На столе стоят тарелки с жидкостями, которые когда-то были едой. В пакете лежит хлеб, покрытый густой зеленой плесенью. В холодильнике отсутствуют продукту. Личные вещи Максимова — рубашка, свитер, футболка — лежат на полу среди упаковок от сухариков.
Дальше Лариса Михайловна ведет нас в комнату самого Сергея. Прямо перед входом стоит двуспальная кровать, на которой разбросано постельное белье и мусор, по всей видимости, с улицы: земля, палки, камни. На полу у самого входа лежит ведро, судя по ароматам в комнате — с естественными выделениями организма обитателя комнаты.
Следующая дверь — детская комната. Ободранные обои, пустые столы, пара детских игрушек и настенные часы со сломанным циферблатом — первое, что бросается в глаза. Спали дети на двухъярусной кровати, постельное белье уже поменяло свой цвет из-за того, что его не стирали. А на обратной стороне двери висят грамоты, награждающие Владимира Максимова. Мальчик получает награды за призовые места на соревнованиях по гребному слалому и скалолазанию.
Он пропил абсолютно все. Стиральную машину, четыре телевизора, пылесос. Недавно обхаркал лицо ребенку, мы написали заявление. Ну это что делается-то? Нельзя же так обращаться с детьми. В конце концов, есть же какие-то рамки,Жалуется Лариса.
По словам Ларисы, мужчина пропивает даже пособия на детей. Женщина заявляет, что на данный момент Максимов пропил порядка 600 тысяч рублей. Также сестра погибшей рассказала TagilCity.ru, что родственники Екатерины намерены забрать детей из центра социального обслуживания, но Сергей не проявляет к ним интерес.
Еще одна, закрытая дверь — комната старшего сына. Владиславу 19 лет. Парень учится в колледже и подрабатывает в одном из магазинов Нижнего Тагила. Он поставил на дверь замок, чтобы отчим ничего не сделал с его комнатой. Самого Сергея Максимова увезли неизвестные за несколько дней до визита редакции TagilCity.ru и сообщили родственникам, что Максимов находится в одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила. Однако точное местонахождение мужчины неизвестно до сих пор.
Во всей квартире ощущается неприятный запах, на кухне лежат кастрюли с супами, от которых исходит аромат. Кухня находится рядом с входной дверью, поэтому запах ощущается сразу при входе в квартиру. В спальне лежит ведро, наполненное до половины непонятной жидкостью. Вероятно, оно было предназначено для того, чтобы не приходилось бегать до уборной, во время рвотных рефлексов.
Видно, что за квартирой раньше следили: в кухне установлен современный кухонный гарнитур, а в санузле свежий ремонт. В ванной разбросаны ведро и швабра, рядом с которыми грязь. На полу туалета лежит использованная туалетная бумага.
Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина. Трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца Сергея Максимова. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу: мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не заботился о детях. Сестра погибшей заявила, что писала около сотни различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы. После публикации TagilCity.ru на проблему обратили внимание органы опеки и забрали троих детей в Комплексный центр социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень».