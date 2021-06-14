Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены

Еще одна, закрытая дверь — комната старшего сына. Владиславу 19 лет. Парень учится в колледже и подрабатывает в одном из магазинов Нижнего Тагила. Он поставил на дверь замок, чтобы отчим ничего не сделал с его комнатой. Самого Сергея Максимова увезли неизвестные за несколько дней до визита редакции TagilCity.ru и сообщили родственникам, что Максимов находится в одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила. Однако точное местонахождение мужчины неизвестно до сих пор.