Список детских лагерей с компенсацией 50%

Какие лагеря участвуют в программе

В Ростуризме к участию приглашаются все детские лагеря, в которых дети находятся круглосуточно, однако решение организации принимают добровольно. В программе участвуют лагеря по всей России, независимо от выбора региона. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году наполняемость лагерей составляла лишь 50%, а детям не разрешалось выезжать за пределы области, в которой они проживают. Сейчас Роспотребнадзор смягчил ограничения, то есть школьники из Свердловской области смогут отдохнуть, например, на Азовском или Черном море. В 2021 году также увеличена наполняемость детей до 75%.