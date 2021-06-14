Список детских лагерей с компенсацией 50%

Льготная программа по возврату 50% стоимости путевки стартовала 25 мая 2021 года и будет действовать до 15 сентября текущего года. С таким предложением выступил 21 апреля президент России Владимир Путин. Глава государства во время послания Федеральному Собранию отметил, что здоровью детей должно уделяться особое внимание, а отдых для них необходимо сделать максимально доступным. После чего он предложил ввести новую меру поддержки граждан и возвращать родителям или законным представителям половину стоимости путевок.
Реализовывает эту меру поддержки для российских семей Ростуризм. Процедура в целом совпадает с той же, что и в случае получения кэшбэка за турпоездки по России, который составляет 20% от стоимости путевки и возвращается на карту «Мир».
Возврат за лагеря составит половину стоимости, но выплачено будет не более 20 тысяч рублей. Если путевка приобретена по льготной цене, то возвращено будет 50% от потраченной суммы. Необходимо отметить, что мера поддержки действует на каждого ребенка из семьи, то есть если в вашей семье двое или трое детей, то вы получите возврат на каждого из них.
Процедура возврата цены половины путевки достаточно проста. Прежде всего, необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», если у вас до сих пор ее еще нет. Это можно сделать в 158 банках по всей стране. С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте https://mironline.ru. Для получения льготной выплаты банк обязательно должен участвовать в программе лояльности, только в этом случае можно получить компенсацию.
Когда вы получите карту, ее нужно зарегистрировать в программе лояльности на сайте privetmir.ru и оплатить путевку. Возврат будет осуществлен автоматически в течение пяти дней. Заплатить за отдых могут не только мамы и папы, выплата будет произведена на карту именно того человека, который оплатил путевку.
В Ростуризме перед переводом денежных средств советуют проверить список и удостовериться, участвует ли выбранный вами лагерь в программе. Если он там не значится, можно узнать о компенсации у руководства самого учреждения.
До 2021 года на возврат средств на летний отдых для детей могли рассчитывать в основном льготные категории семей. Например, в Свердловской области дети из многодетных семей получали путевки бесплатно. При этом в разных регионах России условия существенно отличались друг от друга.
Новая программа рассчитана на все российские семьи, теперь все находятся в равных условиях. Стоит отметить, что при возврате средств не будет никаких налоговых отчислений, вы просто получите 50% от стоимости назад. Не забывайте, что сумма компенсации ограничена 20 тысячами рублей, то есть если путевка стоит дороже 40 тысяч, возвратится менее половины.
В Ростуризме к участию приглашаются все детские лагеря, в которых дети находятся круглосуточно, однако решение организации принимают добровольно. В программе участвуют лагеря по всей России, независимо от выбора региона. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году наполняемость лагерей составляла лишь 50%, а детям не разрешалось выезжать за пределы области, в которой они проживают. Сейчас Роспотребнадзор смягчил ограничения, то есть школьники из Свердловской области смогут отдохнуть, например, на Азовском или Черном море. В 2021 году также увеличена наполняемость детей до 75%.
Необходимо отметить, что программа распространяется только на лагеря со стационарным пребыванием, то есть отдыхающие должны находиться там круглые сутки в течении всей смены. В кэшбэке не участвуют лагеря с дневным пребыванием, которые обычно работают в городах при школах и дворцах культуры, а также палаточные места отдыха несовершеннолетних.
Официальный список лагерей опубликован на сайте Мирпутешествий.рф. Чтобы посмотреть информацию, необходимо перейти на вкладку «Детские лагеря». Далее система предложит вам выбрать интересующий регион, где будут опубликованы списки. В Свердловской области, например, есть интересные предложения с организацией спортивных или языковых смен. После выбора происходит переход на официальный сайт организации. Там будут прописаны подробные условия возврата денежных средств.
Необходимо помнить:
Изначально говорилось о том, что родители, которые приобрели путевки до старта программы, не смогут получить кэшбэк. Из-за этого многие старались отправить детей на более поздние смены и сдавали путевки, чтобы выкупить их позже.
Тогда в правительстве РФ были разработаны меры по поддержке таких семей, чтобы и они смогли получить компенсацию. Программа для них начнет работать после окончания первой смены, то есть с 15 июня и продлится до конца октября 2021 года.
Возврат средств будет проходить через портал Госуслуг. К середине июня там будет размещена отдельная форма через которую нужно подать заявку. При этом необходимо подтвердить, что сын или дочь были в лагере, который входит в список организаций с компенсацией.
Всего из бюджета РФ для финансирования льгот будет выделено 12 миллиардов рублей. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч российских семей.