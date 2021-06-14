Топливо на 4,3 млн получат службы Нижнего Тагила

На территории Нижнего Тагила должно находиться не менее шести АЗС в Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском и Пригородном районах. Также службы будут заправляться в Екатеринбурге, Алапаевске, Невьянске, Качканаре и других городах Свердловской области. Кроме того, поставщик должен обеспечить заправку топливом в УрФО и Пермском крае.