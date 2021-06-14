Топливо на 4,3 млн получат службы Нижнего Тагила

Топливо на 4,3 млн получат службы Нижнего Тагила
Топливо на 4,3 млн получат службы Нижнего Тагила
Сегодня, 12:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Бензин и дизельное топливо на 4,3 миллиона рублей закупит администрация Нижнего Тагила для нужд муниципальных служб города.

Тендер на поставку топлива для мэрии, гордумы и муниципальных служб Нижнего Тагила объявила администрация города. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.

Так, для нужд МКУ «Служба правовых отношений», «Служба заказчика городского хозяйства», «Центр земельного права», МБУ «Сигнал-3», «Центр защиты населения», «Служба экологической безопасности» гордумы и администрации Нижнего Тагила будет приобретено более 89,6 тысячи литров бензина АИ-92, АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топлива.

На территории Нижнего Тагила должно находиться не менее шести АЗС в Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском и Пригородном районах. Также службы будут заправляться в Екатеринбурге, Алапаевске, Невьянске, Качканаре и других городах Свердловской области. Кроме того, поставщик должен обеспечить заправку топливом в УрФО и Пермском крае.

Топливные карты и ПИН-коды передаются заказчику безвозмездно во временное владение в течение двух дней с момента заключения контракта. Заправки должны работать круглосуточно и бесперебойно, а ГСМ отпускаться в рамках установленных лимитов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 июня 2021 года.

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