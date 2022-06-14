Депутат ГД Александр Якубовский: ФЗ о госрегистрации недвижимости требует доработки

Депутат Государственной думы Александр Якубовский озвучил предложение о доработке поправок к закону о государственной регистрации недвижимости, о чем на данный момент ведут обсуждения в нижней палате парламента. Рассматриваемые поправки касаются предоставления сведений из ЕГРН.

Якубовский заявляет, что ко второму чтению документ должен быть скорректирован для того, чтобы отображать интересы и населения, и представителей бизнеса. В перечне субъектов, которым должно предоставляться право на получение данных, необходимо оставить банковские организации. Такое решение вызвано тем, что некоторая часть банков через специальные площадки ведет процесс сделок с недвижимостью. Также депутат подчеркивает, что в Госдуме планируют как обезопасить россиян в момент совершения сделки, так и предоставить выгодные условия работы добросовестным бизнесменам. Планируется достичь оптимального баланса при корректировке ФЗ, чтобы ко второму чтению составить законопроект, который помог бы и той, и другой стороне. При этом законотворцы будут учитывать, что на рынке сделки с недвижимостью реализуются не только при участии двух сторон – физических лиц и риелторов, но и с использованием таких площадок, как «Домклик», «Метр квадратный». При этом безопасность взаимодействия между сторонами в рамках таких площадок обеспечивается компаниями. А учитывая, что их акционерами могут становиться крупнейшие и наиболее авторитетные российские банки, такие как Сбер и ВТБ, возможно, стоит добавить в список подобные кредитные организации, имеющие серьезные ресурсы, чтобы гарантировать быстроту и прозрачность ипотечных сделок. Такие корректировки помогут россиянам избежать дополнительных трат и не усложнять процесс совершения сделок. Стоит учитывать, что законопроект был отправлен на рассмотрение в Госдуму 6 апреля, а позже документ был одобрен в первом чтении. К его созданию причастна группа думских депутатов, в том числе Александр Хинштейн. Предполагается, что изменения в итоге коснутся Федерального закона 218-ФЗ. Согласно новым правилам, персональные данные, находящиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть переданы третьим лицам исключительно после согласия физлица. Если наличие такой записи не предполагается, данные можно получить только по запросу нотариуса.

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