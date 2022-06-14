Экс-глава ГИБДД Тагила не смог обжаловать приговор, а салдинец умер от таблеток

Бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов не смог обжаловать приговор об уголовном наказании в виде двух лет колонии-поселения. Как и его трое подчинённых — Свердловский облсуд счёт приговор Тагилстроевского суда Нижнего Тагила справедливым и объективным. Будут обжаловать экс-силовики решение областного суда или нет, пока не известно.
Депутат Алексей Холыдерев из Гордумы Екатеринбурга лишился принадлежности к партии из-за своих слов. За «разговорчики в строю» народный избранник заплатит 40 тысяч штрафа. «Справедливая Россия — За правду» осталась без Холыдерева.
Конфликт автомойки за травматологией на Вагонке и медицинским учреждением после счета 1:1 закончился поражением частного предпринимателя. Мужчине пришлось закрыть точку обслуживания транспорта. Какие меры примут в отношении предпринимателя, а также в чем истинная причина конфликта, читайте ниже.
Сероводород, пыльца, цинк и марганец — эти слова объединяют наш Нижний Тагил, точнее, его жителей. Этими веществами и природными элементами воздух пропитан насквозь на этой неделе. Как экология нашего города чувствовала в себя на прошлой неделе, и какие меры принимались компетентными органами, читайте в нашем материале.
В Верхней Салде подросток скончался от отравления. И не контрафактом, как говорили источники TagilCity.ru, а таблетками. Компания из трех человек — по 16, 17 и 19 лет каждый — употребили медикаменты неизвестного происхождения. После этого салдинцы в состоянии шока и комы были доставлены в Нижний Тагил, где самый старший из подростков скончался. Делом занимается прокуратура, СК и МВД.
В Каменске-Уральском девочка, над которой издевались её сверстницы, стала жертвой старого педофила. 13-летнюю школьницу пенсионер растлил в этот же вечер, сразу после избиения. А другие две девочки снова снимали происходящее на камеру.
Мост на Циолковского подрядчик вновь закроет. Такие меры оказались необходимы для завершения работы в срок. Сколько продлятся ограничения по движению и когда ждать очередного коллапса по пути на Тагилстроя и обратно, читайте ниже.