Экс-глава ГИБДД Тагила не смог обжаловать приговор, а салдинец умер от таблеток

Депутаты лишаются партии из-за своих слов об армии, после публикации TagilCity.ru на Вагонке закрыли автомойку, мост на Циолковского опять закроют — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за вторник, 14 июня.

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