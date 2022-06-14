Экс-глава ГИБДД Тагила не смог обжаловать приговор, а салдинец умер от таблеток

Экс-глава ГИБДД Тагила не смог обжаловать приговор, а салдинец умер от таблеток
Экс-глава ГИБДД Тагила не смог обжаловать приговор, а салдинец умер от таблеток
Вчера, 19:52ОбществоКсения ПлесовскихФото: 1МI
Депутаты лишаются партии из-за своих слов об армии, после публикации TagilCity.ru на Вагонке закрыли автомойку, мост на Циолковского опять закроют — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за вторник, 14 июня.

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Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеНижний ТагилВерхняя и Нижняя Салда
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