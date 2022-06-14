Глава РЭО рассказал о возможности строить дороги из изношенных шин и боя стекла

Российским экологическим оператором (РЭО) разрабатывается программа «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы». Согласно ей к 2030 году 40 процентов строительных и других отходов станет использоваться в строительстве дорог.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова руководителя РЭО Дениса Буцаева, дорожная отрасль использует природные ресурсы в колоссальных количествах. С целью снижения данных объемов нужно прийти к тому, чтобы природные ресурсы и новые материалы могло заменить сырье, которое получено из вторичных ресурсов, — отходов. В то же время не должны становиться хуже дорожные эксплуатационные и экологические характеристики. В РЭО указывают на иностранный опыт, говорящий о том, что могут использоваться от 80 до 90 процентов вторичных ресурсов. В частности, пластик удачно используют в дорожном строительстве в Индии. Там смогли проложить уже свыше 30 тысяч километров дорог, применяя утилизированные пластиковые отходы. По мнению Буцаева, в случае подобного массового строительства появится стимул к тому, чтобы возникали новые производства с созданием дополнительных рабочих мест. Дорожное строительство идет с использованием вторичного щебня в больших количествах. Им производят отсыпку временных дорог или тех, которые работают с невысокой нагрузкой. Его можно получить из красного кирпича, который уже использовался раньше. Также основой для его производства может стать цементобетон и даже бой стекла и переработанные старые автопокрышки. Переработанные шины могут превратиться в модификатор асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России на протяжении последних пяти лет его использовали при строительстве около 15 миллионов квадратных метров дорог. «Причем это трассы и федерального, и регионального значения», - уточнил Буцаев. В виде примера он привел дороги, подведомственные ГК «Автодор», включая Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), М11, М4.

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