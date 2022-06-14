Иностранные автоконцерны в России попросили привлечь к уголовной ответственности

Иностранные автоконцерны в России попросили привлечь к уголовной ответственности
Иностранные автоконцерны в России попросили привлечь к уголовной ответственности
Сегодня, 16:41ОбществоФото: pxhere.com
Представительства автоконцернов Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco, ранее работавших на территории России, попросили привлечь к уголовной ответственности.

Как пишет телеканал 360tv.ru, с такой просьбой в Генеральную прокуратуру и МВД РФ обратились представители “Общественной потребительской инициативы”, которые считают, что прекращение поставок грузовых автомобилей Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco, а также запчастей является угрозой для водителей и пассажиров. Кроме этого, в связи с прекращением поставок авто и запчастей перечисленными концернами цены на грузовые авто и детали, оставшиеся у дилеров, значительно увеличивались и поднялась стоимость технического обслуживания транспорта.

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