Иностранные автоконцерны в России попросили привлечь к уголовной ответственности

Как пишет телеканал 360tv.ru, с такой просьбой в Генеральную прокуратуру и МВД РФ обратились представители “Общественной потребительской инициативы”, которые считают, что прекращение поставок грузовых автомобилей Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco, а также запчастей является угрозой для водителей и пассажиров. Кроме этого, в связи с прекращением поставок авто и запчастей перечисленными концернами цены на грузовые авто и детали, оставшиеся у дилеров, значительно увеличивались и поднялась стоимость технического обслуживания транспорта.