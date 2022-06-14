Многодетная мать с Урала с помощью ток-шоу добилась выплаты алиментов

Согласно рассказу Валентины, будучи беременной первенцем, она начала встречаться с Анатолием. За шесть лет совместной жизни у пары родилось трое детей. Однако из-за скандалов молодые люди расстались.
Как рассказывает Валентина, после разрыва Анатолий не принимал участие в воспитании детей, а алименты платил лишь на одного ребенка. В начале этого года он и вовсе перестал выходить на связь. В связи с этим женщина обратилась в суд и в передачу «ДНК» канала НТВ.
В ходе съемок разбирательства между матерью и предполагаемым отцом едва не дошли до драки. Но главным итогом съемок стало вскрытие генетического теста, доказавшего факт отцовства Анатолия.
Руководствуясь результатами экспертизы, суд постановил отца выплатить долги по алиментам и далее регулярно платить их в полном объеме, сообщает «КП-Екатеринбург».