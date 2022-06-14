На ПМЭФ-2022 прибудут представители всех 85 российских регионов

Делегации из 85 регионов РФ анонсировали свое участие в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума — 2022. Из них 81 будут представлять непосредственно главы субъектов. По сведениям, полученным ко вторнику, 14 июня, общее число участников форума изо всех регионов превысит 1000.

Советник российского президента Владимира Путина, ответсек организационного комитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков подчеркнул, что сейчас крайне важным процессом является презентация инвестиционных резервов и продукции каждого региона — в условиях разрыва некоторых логистических цепочек и поиска потенциала для обеспечения импортозамещения в стране. Он заявил, что регионы показали впечатляющую активность в 2022 году. Как сообщает mkset.ru, также Кобяков отметил внушительный вклад в развитие экономики страны как со стороны регионального правительства, так и крупного бизнеса. На основе такой проделанной работы планируется заключить ряд важных стратегических контрактов и соглашений. Оргкомитет традиционно при этом налаживает связь со всеми регионами, обеспечивая им возможность присоединиться к ПМЭФ-2022 в безвозмездном формате по согласованным квотам. На выставочной экспозиции международного мероприятия можно будет ознакомиться с проектами, показывающими потенциал российских регионов. Все сведения о таких авторских продуктах и инвестпроектах, представленных на выставке форума, будут выложены на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе «Выставка». Петербургский международный экономический форум в этом году будет проводиться при поддержке ПАО «Сбербанк», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», госкорпорации «Росатом». Стратегическим партнером станет ПАО «Россети», а информационным партнером — холдинг 1MI.

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