На ПМЭФ-2022 прибудут представители всех 85 российских регионов

Советник российского президента Владимира Путина, ответсек организационного комитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков подчеркнул, что сейчас крайне важным процессом является презентация инвестиционных резервов и продукции каждого региона — в условиях разрыва некоторых логистических цепочек и поиска потенциала для обеспечения импортозамещения в стране. Он заявил, что регионы показали впечатляющую активность в 2022 году. Как сообщает mkset.ru, также Кобяков отметил внушительный вклад в развитие экономики страны как со стороны регионального правительства, так и крупного бизнеса. На основе такой проделанной работы планируется заключить ряд важных стратегических контрактов и соглашений. Оргкомитет традиционно при этом налаживает связь со всеми регионами, обеспечивая им возможность присоединиться к ПМЭФ-2022 в безвозмездном формате по согласованным квотам.
На выставочной экспозиции международного мероприятия можно будет ознакомиться с проектами, показывающими потенциал российских регионов. Все сведения о таких авторских продуктах и инвестпроектах, представленных на выставке форума, будут выложены на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе «Выставка».
Петербургский международный экономический форум в этом году будет проводиться при поддержке ПАО «Сбербанк», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», госкорпорации «Росатом». Стратегическим партнером станет ПАО «Россети», а информационным партнером — холдинг 1MI.