На запах от свинарника пожаловались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом

На запах от свинарника пожаловались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом
На запах от свинарника пожаловались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом
Сегодня, 10:17ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
В коттеджном поселке под Екатеринбургом местный житель начал разводить свиней.

Образовавшийся в элитном поселке свинарник не устроил соседей, пишет Е1. Речь идет о поселке «Наша Дача», который со всех сторон окружен лесом, в котором местные любят прогуливаться. Но с недавних пор прогулки осложнились тем, что запах в поселке и лесу стал напрягать жителей. Он исходит от свинарника, созданного соседом.

По словам одного из местных, ради создания свинарника сосед вырубил множество деревьев.

Мужчина попытался поговорить с соседом и попросить, чтобы тот закрыл свинарник. Но мужчина его не послушал.

Сюжеты:
Новости УрФО
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