На запах от свинарника пожаловались жители коттеджного поселка под Екатеринбургом

Образовавшийся в элитном поселке свинарник не устроил соседей, пишет Е1. Речь идет о поселке «Наша Дача», который со всех сторон окружен лесом, в котором местные любят прогуливаться. Но с недавних пор прогулки осложнились тем, что запах в поселке и лесу стал напрягать жителей. Он исходит от свинарника, созданного соседом.