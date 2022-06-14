Свердловские власти увековечат память погибших на Украине воинов

Свердловские власти увековечат память погибших на Украине воинов
Свердловские власти увековечат память погибших на Украине воинов
Сегодня, 13:24ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Руководство Свердловской области приняло решение, как увековечить память местных воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Память свердловчан, павших в ходе проведения спецоперации, почтят с помощью размещения мемориальных табличек, монументальных живописных полотен и других уличных конструктивных и оформительных объектов с именами бойцов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соответствующее решение было принято после призыва депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона выразил поддержку инициативе народного избранника. Он заявил, что она будет принята во внимание при проектировке, возведении и реконструкции улиц областных населенных пунктов.

Сюжеты:
Новости УрФО
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