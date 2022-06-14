Тагильчанин в семейных трусах устроил дискотеку на площади Славы

Тагильчанин в семейных трусах устроил дискотеку в Дзержинском районе на площади Славы, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на своего подписчика. «Вагоночка снова отжигает», добавил анонимный пользователь соцсетей.
Какой-то танцор в расцвете лет в одних семейниках прямо сейчас отжигает по полной на площади Славы. Видимо решил показать всему городу, на что он способен,написал местный житель.
Анонимный пользователь также предположил, что такое поведение тагильчанина может быть обусловлено активным солнцем.