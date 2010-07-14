Часть выйского района в г. Нижний Тагил осталась без холодной воды
14 июля 2010, 17:24ОбществоОльга
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Часть Выи осталась без холодной воды. Ночью на магистральном водоводе произошла авария. Причина сейчас устанавливается.
В результате холодная вода пропала в квартирах домов на улицах Космонавтов, Черемшанской, Быкова, Оплетина и Липовом Тракте. Заместитель главного инженера компании «Водоканал-НТ» Евгений Захаров пояснил, что сейчас устраняются последствия ночного прорыва. Некоторые дома, которые сейчас отключены, не имеют центрального горячего водоснабжения. В квартирах установлены газовые водонагреватели. Получается, что в этих домах в результате аварии нет никакой воды. В «Водоканале» отметили, что поломку должны устранить около 8-и часов вечера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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