Часть выйского района в г. Нижний Тагил осталась без холодной воды

В результате холодная вода пропала в квартирах домов на улицах Космонавтов, Черемшанской, Быкова, Оплетина и Липовом Тракте. Заместитель главного инженера компании «Водоканал-НТ» Евгений Захаров пояснил, что сейчас устраняются последствия ночного прорыва. Некоторые дома, которые сейчас отключены, не имеют центрального горячего водоснабжения. В квартирах установлены газовые водонагреватели. Получается, что в этих домах в результате аварии нет никакой воды. В «Водоканале» отметили, что поломку должны устранить около 8-и часов вечера.