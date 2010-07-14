"Единая Россия" проконтролирует расходы федеральных средств на ремонт дорог в Екатеринбурге

По словам Аркадия Чернецкого, благодаря нынешнему финансированию городская администрация планирует отремонтировать почти 1 млн. кв. м дорог. Непосредственно на ремонт дорог планируется направить 1 млрд. 186 млн. рублей и привести в порядок 935 тыс. кв. м дорог. Еще 23 млн. рублей власти планируют потратить на ремонт тротуаров — 33,6 тыс. кв. м. 47 млн. рублей будет выделено на ремонт 466 въездов во дворы, 42 млн. — на 92 подъезда к соцобъектам.

Федеральные средства поступят в Екатеринбург лишь в четвертом квартале нынешнего года, и, как посетовал Аркадий Чернецкий, ремонтные работы будут вестись фактически в авральном режиме. «Нам за полсезона надо будет провести работу объемом в четыре раза больше той, что мы обычно делаем за сезон. Без перекрытий улиц нам не обойтись и их будет много. Это будет сумасшедший дом. Нам через день придется извиняться перед горожанами», – предупредил товарищей по партии Чернецкий.