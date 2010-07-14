"Единая Россия" проконтролирует расходы федеральных средств на ремонт дорог в Екатеринбурге
Члены свердловского отделения «Единой России» пообещали жестко контролировать средства, полученные Екатеринбургом из федеральной казны на ремонт «малых» дорог. Глава города Аркадий Чернецкий уже готовится извиняться перед екатеринбуржцами.
Об этом сообщает УралПолит.Ru. Под бдительным присмотром «медведей» екатеринбургские власти готовятся освоить 1,3 млрд. рублей и отремонтировать более 1 млн. кв. метров магистралей, тротуаров и дворовых въездов.
По словам Аркадия Чернецкого, благодаря нынешнему финансированию городская администрация планирует отремонтировать почти 1 млн. кв. м дорог. Непосредственно на ремонт дорог планируется направить 1 млрд. 186 млн. рублей и привести в порядок 935 тыс. кв. м дорог. Еще 23 млн. рублей власти планируют потратить на ремонт тротуаров — 33,6 тыс. кв. м. 47 млн. рублей будет выделено на ремонт 466 въездов во дворы, 42 млн. — на 92 подъезда к соцобъектам.
Федеральные средства поступят в Екатеринбург лишь в четвертом квартале нынешнего года, и, как посетовал Аркадий Чернецкий, ремонтные работы будут вестись фактически в авральном режиме. «Нам за полсезона надо будет провести работу объемом в четыре раза больше той, что мы обычно делаем за сезон. Без перекрытий улиц нам не обойтись и их будет много. Это будет сумасшедший дом. Нам через день придется извиняться перед горожанами», – предупредил товарищей по партии Чернецкий.