Гостей выставки «Оборона и защита-2010» встречают творческие коллективы г. Нижний Тагил

Об этом сообщил начальник управления культуры Нижнего Тагила Владимир Капкан. Сегодня в церемонии открытия выставки принял участие духовой оркестр Приволжско-уральского военного округа. В зеленой зоне гостей и посетителей выставки будут развлекали любительские творческие объединения Нижнего Тагила и гости из Екатеринбурга.

Не менее интересными в плане культурной программы, по мнению Владимира Капкана, должны стать и последующие дни выставки. Так, завтра будут выступать творческие коллективы Новоуральска, самым ярким должно стать выступление духового оркестра, отметил Владимир Капкан. Музеи Нижнего Тагила тоже подготовились к встрече гостей. И музей искусств, и музей заповедник подготовили специальные программы. В дни выставки они продлили часы работы и будут закрываться только в 20 часов. Причем посетить музеи в это время смогут не только гости города, но и сами тагильчане.