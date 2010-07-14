Хью Хефнер пытается спасти журнал «Плейбой»
14 июля 2010, 16:40ОбществоОльга
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Создатель легендарного мужского журнала «Плейбой» Хью Хефнер добивается прекращения котировок его акций на фондовых биржах и превращения в частную компанию.
Об этом сообщила выходящая в Лондоне американская газета "Уолл-стрит Джорнэл Юроп". Сейчас Хефнер пытается спасти свое детище от поглощения конкурентами за счет выкупа всех акций "Плейбой энтерпрайз". На сегодняшний день ему принадлежит в "Плейбое" пакет акций класса А в размере 70% и класса В - 28 %. Каждый класс имеет собственное количество голосов. Приобретение оставшихся акций позволит предпринимателю превратить "Плейбой" в частную компанию и тем самым избежать ее враждебного поглощения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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