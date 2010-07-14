Из колонии в г. Нижний Тагил сбежал преступник

Об этом сообщает Видеопортал ”E2-E4.тв" . На дорогах области выставлены блок-посты: милиция ищет опасного беглеца из тагильской колонии

В Нижнем Тагиле и близлежащих городах Свердловской области усилены наряды милиции. Как сообщает корреспондент «Нового Региона», накануне днем на стационарном посту милиции на выезде из Верхней Салды все выезжающие и въезжающие в город машины досматривали вооруженные автоматами сотрудники милиции. У водителей также проверяли документы.