Из колонии в г. Нижний Тагил сбежал преступник
14 июля 2010, 07:44ОбществоОльга
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В Свердловской области ищут преступника, сбежавшего из колонии.
Об этом сообщает Видеопортал ”E2-E4.тв" . На дорогах области выставлены блок-посты: милиция ищет опасного беглеца из тагильской колонии
В Нижнем Тагиле и близлежащих городах Свердловской области усилены наряды милиции. Как сообщает корреспондент «Нового Региона», накануне днем на стационарном посту милиции на выезде из Верхней Салды все выезжающие и въезжающие в город машины досматривали вооруженные автоматами сотрудники милиции. У водителей также проверяли документы.
Составлен фоторобот преступника, к особым приметам относятся многочисленные наколки по всему телу. Возможно, он вооружен, сотрудники милиции советуют в проявлять осторожность, пока беглец не будет пойман.
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