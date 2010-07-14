"Красивые" войны в г. Нижний Тагил

Агентства занимаются дележкой всего: от спонсоров до моделей, от мероприятий до заведений, где они будут проводить показы, конкурсы и прочую развлекательную программу. Нормальная современная конкуренция, сказала бы я, если бы не одно «но». Всё это сказывается на людях: на молодых девочках и мальчиках, которым зачастую нет и 18 лет.

Работает принцип: хочешь верных моделей – воспитывай их с ранних лет. Безусловно, модельные агентства проводят обучения. Как правильно работать на камеру, как демонстрировать одежду, что такое «качественное фото»… Множество полезной информации, полезные знакомства, огромный опыт в съемках (фото или видео – как повезет) – этим радуют лучших своих подопечных любые модельные агентства. Благодарная за создаваемые успех и популярность модель заключает контракт. Он должен обеспечить ей постоянную работу, а агентству – хорошую модель. Это стандартная работа агентств, рождающая здоровую конкуренцию.

В Нижнем Тагиле здоровая конкуренция давно переросла в войну. Открытые нападки одного агентства на другое поддерживаются СМИ, «скандальные» материалы публикуются в социальных сетях, шушуканье и сплетничество процветают. А вот почему появляются такие «трения»: пока человек не определился с агентством и в принципе с модельной карьерой – за него идет борьба. Каждую хорошую модель кто-то «открывал», показывал миру. Сначала создавался образ, который начинал работать, а чуть позже этот образ начинал и зарабатывать. Одним словом, поймать момент, когда перспективная модель готова подписать контракт с агентством, – это сделать выгодную инвестицию. А в нашем городе отобрать, переманить, украсть модель у другого агентства иногда становится и очередным успешным способом уколоть конкурента.

А теперь подумайте. В этой борьбе в ход идут самые разные средства – мыслимые и немыслимые. И далеко не каждый способен вовремя предугадать все манипуляции, которые могут быть над ним совершены. Человек может стать заложником ситуации. Особенно молодая девушка, лет эдак 16 отроду.

Хочется верить в то, что все из нас белые и пушистые, а тонны грязи, выливаемые на кого-либо, – лишь происки конкурентов . Однако дыма без огня не бывает. Смотришь на потрясающие образы начинающих моделей и радуешься. А потом вспоминаешь скандалывокруг некоторых более опытных моделей. И всей правды никогда не узнать, остается лишь посоветовать: молодые модели и их родители, будьте бдительны. Красота – это тоже бизнес. А бизнес не всегда бывает честным. Точнее, честным он бывает редко. А в юности так хочется просто жить в своё удовольствие. Будьте бдительны!

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Журналист Олег Черкасов опубликовал статью в социальной сети "Мой мир". (Для просмотратребуется регистрация),