На обочинах центральных улиц Екатеринбурга появятся дополнительные парковочные места
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий поручил администрации Ленинского района проработать вопрос организации дополнительных парковочных мест — как на уже существующих наземных стоянках, так и в подземных паркингах.
Как сообщил АПИпресс-секретарь главы Екатеринбурга Константин Пудов, речь идет о массовой реконструкции примыкающих к проезжей части тротуаров и газонов, которые предполагается частично использовать в качестве благоустроенных примыкающих парковок, тем самым ограничивая пробки и несанкционированные стоянки автомобилей на улицах 8 Марта, Малышева, Московской, по проспекту Ленина.
Кроме того, глава города рассмотрел несколько перспективных участков и площадок для строительства коммерческих и муниципальных паркингов. Строительство муниципального паркинга идет на улице Чернышевского.
В настоящее время запланировано строительство паркинга в переулке Банковский на участке от улицы Малышева до здания администрации Екатеринбурга.
Глава Екатеринбурга дал задание архитекторам и своему заместителю Владимиру Крицкому подготовить планировочные документы, изучить технические условия для выставления на аукцион этого земельного участка для строительства подземного паркинга. Все документы будут подготовлены в самое ближайшее время, аукцион состоится летом или осенью этого года.
Если торги окажутся результативны, то практически под всем Банковским переулком построят многоуровневый подземный паркинг — за счет инвестиций бизнес-структур. Если аукцион не состоится, в следующем году муниципалитет начнет осваивать подземное пространство на этом участке на средства городской казны.