На обочинах центральных улиц Екатеринбурга появятся дополнительные парковочные места

Как сообщил АПИпресс-секретарь главы Екатеринбурга Константин Пудов, речь идет о массовой реконструкции примыкающих к проезжей части тротуаров и газонов, которые предполагается частично использовать в качестве благоустроенных примыкающих парковок, тем самым ограничивая пробки и несанкционированные стоянки автомобилей на улицах 8 Марта, Малышева, Московской, по проспекту Ленина.

Кроме того, глава города рассмотрел несколько перспективных участков и площадок для строительства коммерческих и муниципальных паркингов. Строительство муниципального паркинга идет на улице Чернышевского.

В настоящее время запланировано строительство паркинга в переулке Банковский на участке от улицы Малышева до здания администрации Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга дал задание архитекторам и своему заместителю Владимиру Крицкому подготовить планировочные документы, изучить технические условия для выставления на аукцион этого земельного участка для строительства подземного паркинга. Все документы будут подготовлены в самое ближайшее время, аукцион состоится летом или осенью этого года.