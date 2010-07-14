Пассажирооборот на СвЖД в I полугодии сократился на 12%
14 июля 2010, 16:45ОбществоОльга
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Пассажирооборот на Свердловской железной дороге за пол года составил почти 59 млрд пассажиро-километров. Это более чем на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении СвЖД.
Пассажирооборот в дальнем следовании в январе-июне текущего года составил 45 млрд. пассажиро-километров и снизился почти на 5%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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