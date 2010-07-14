Предприятиям г. Нижний Тагил, ведущим модернизацию производства, предоставят налоговые льготы
14 июля 2010, 17:15ОбществоОльга
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Свердловское правительство приняло два постановления о введении налоговых льгот для предприятий, осуществляющих мероприятия по технической модернизации и созданию новых производств. Из тагильских предприятий льготы будут предоставлены "Уралхимпласту".
Об этом сообщил областной премьер Анатолий Гредин. По его словам, ставка налога на прибыль для предприятий, модернизирующих свои мощности, уже в этом году будет снижена до 13,5%, а налог на имущество составит 0%.
Анатолий Гредин также добавил, что первые претенденты на налоговые преференции уже есть. Речь идет об «Уралхимпласте», занимающимся строительством завода по производству метанола в Нижнем Тагиле. Также, по словам премьера, в настоящее время ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о регистрации в Свердловской области «Второй грузовой компании», сообщает «НЭП'08».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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