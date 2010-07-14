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Предприятиям г. Нижний Тагил, ведущим модернизацию производства, предоставят налоговые льготы
Сюжеты:
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Предприятиям г. Нижний Тагил, ведущим модернизацию производства, предоставят налоговые льготы

14 июля 2010, 17:15ОбществоОльга
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