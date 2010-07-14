"Шоколадные" Бонни и Клайд появились в г. Нижний Тагил
14 июля 2010, 17:04ОбществоОльга
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Парочка воров-рецидивистов снова крадет шоколад в ТЦ "Мегамарт".
Службой безопасности ТЦ «Мегамарт» была задержана молодая пара. Несколько дней назад 25-летние Саша и Алена уже поработали в «Мегамарте», украв 30 плиток шоколада «Российский». Сейчас любители сладкого попытались похитить 30 плиток шоколада «Сударушка», сообщает пресс-служба нижнетагильской УВД. Так как ущерб не большой, правоохранители отпустили воришек, но по первому требованию они обязаны придти в милицию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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