Уралвагонзавод представил новинку на "Обороне и защите-2010" в г. Нижний Тагил
14 июля 2010, 17:44ОбществоОльга
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Уралвагонзавод на выставке «Оборона и защита 2010» впервые представил свою новую гражданскую продукцию - буровую установку.
Глава министерства промышленности и торговли России Виктор Христенко считает, что газовики и нефтяники должны "проголосовать за нее рублем", передает Накануне.Ру. Он выразил надежду, что реакция будет позитивной, и в ближайшее время у УВЗ появятся заказчики.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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