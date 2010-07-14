Уралвагонзавод представил новинку на "Обороне и защите-2010" в г. Нижний Тагил

Глава министерства промышленности и торговли России Виктор Христенко считает, что газовики и нефтяники должны "проголосовать за нее рублем", передает Накануне.Ру. Он выразил надежду, что реакция будет позитивной, и в ближайшее время у УВЗ появятся заказчики.