УВЗ заканчивает разработку новейшего танка Т-95

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минпромнауки Свердловской области, такое заявление сделал глава министерства Александр Петров. По его словам, на заводе уже созданы опытные образцы машины.

Ранее танк планировали презентовать на июльской выставке Russian Defense Expo - 2010 под Нижним Тагилом. Однако в мае 2010 года представители Минобороны РФ заявили о закрытии этого направления в пользу модернизации существующего танка Т-90. По мнению А.Петрова, это решение было преждевременным, и новая продукция УВЗ будет крайне востребована у заказчиков.