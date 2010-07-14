В Екатеринбурге появится отделение Российской академии художеств
14 июля 2010, 10:43ОбществоОльга
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Идею создания Уральского отделения обсудили губернатор Свердловской области Александр Мишарин и представители художественной элиты региона.
Научный потенциал отделению РАХ в Екатеринбурге обеспечит Институт изобразительных искусств на базе УрГАХА, а мощную творческую базу – ТПО «Екатеринбургский художественный фонд».
Планируется, что на базе уральского отделения РАХ будет системно осуществляться творческая и научная работа, обмен опытом, мастер-классы российских и зарубежных художников.
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