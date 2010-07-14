В г. Нижний Тагил завершился спортивный этап конкурса "Молодая семья - 2010"

Состязание под названием «Олимпийские резервы» прошло на горе Белая. Соревнования проводились в четыре этапа. В первом участвовали и мамы, и папы. Задача была простая – забросить мяч в баскетбольное кольцо. Из пяти зачетных бросков каждого участника и складывался результат.

Второй этап был предназначен только для пап, которым предстояло быстро проехать дистанцию на велосипеде, не сбив при этом фигурки.

В третьем этапе за руль картов сели мамы. После трех пробных кругов им предстояло проехать два зачетных - на время. После этого семьи должны были пройти веревочный курс.

В результате наибольшее количество баллов – 9,25 - набрала семья Уткиных. На один балл меньше взяла семья Крутаковых. Семьи Афанасьевых и Поводырь набрали по 8 баллов, семья Баженовых – 7,5, семья Сосниных – 6,25.

Впереди у семей - самый «вкусный», кулинарный, этап конкурса, отмечает управление по делам молодежи Нижнего Тагила.