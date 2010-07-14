В сентябре г. Нижний Тагил ждет индустриальная биеналле
14 июля 2010, 17:10ОбществоОльга
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Ее проводит Екатеринбургский центр современного искусства. И в качестве одной из площадок выбран нижнетагильский музей изобразительных искусств.
На этой выставке тагильчане увидят картины, посвящённые индустриализации. А в октябре место индустриальных полотен займут работы Сальвадора Дали. На выставке будут представлены скульптуры и графические работы великого сюрреалиста.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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