Виктор Христенко посетит "Уралвагонзавод" в г. Нижний Тагил

По его словам, каждые две недели на предприятиях корпорации "Уралвагонзавод" с инспекциями появляются представители правительства РФ, передает Накануне.Ру. "Государство вложило в предприятие уже очень много средств и нам, безусловно, интересно, насколько эффективно они расходуются, как сокращают издержки и так далее. Сам премьер очень интересуется предприятием и следит за текущей ситуацией. Сегодня мы поедем на предприятие и посмотрим, как выполняются текущие заказы и идет модернизация", – приводит агентство слова министра.