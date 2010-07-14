Виктор Христенко посетит "Уралвагонзавод" в г. Нижний Тагил
14 июля 2010, 17:36ОбществоОльга
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Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко посетит Уралвагонзавод. Об этом он заявил сегодня на выставке «Оборона и защита 2010» в Нижнем Тагиле.
По его словам, каждые две недели на предприятиях корпорации "Уралвагонзавод" с инспекциями появляются представители правительства РФ, передает Накануне.Ру. "Государство вложило в предприятие уже очень много средств и нам, безусловно, интересно, насколько эффективно они расходуются, как сокращают издержки и так далее. Сам премьер очень интересуется предприятием и следит за текущей ситуацией. Сегодня мы поедем на предприятие и посмотрим, как выполняются текущие заказы и идет модернизация", – приводит агентство слова министра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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