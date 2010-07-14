Во Франции запретили носить паранджу

В сентябре законопрект будет рассмотрен и, как ожидается, одобрен Сенатом. После этого закон может быть окончательно принят на уровне исполнительной власти.

Инициатором законопроекта выступила правящая консервативная партия "Союз за народное движение", а президент Николя Саркози неоднократно заявлял, что полностью закрывающая лицо одежда "унижает достоинство женщин". В мае депутаты Национального собрания единогласно приняли резолюцию, признавшую религиозное предписание носить "полную вуаль" нарушением республиканских ценностей.

Законопроект предполагает запретить ношение в общественных местах и на улице одежды, полностью закрывающей лицо. Нарушителям грозит штраф в 150 евро или курсы добропорядочного гражданина. Санкции начнут действовать через полгода после вступления закона в силу.