Выставка «Оборона и защита 2010» позволит наполнить вооруженные силы России правильной продукцией
14 июля 2010, 17:51ОбществоОльга
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VI Международная выставка технических средств обороны и защиты «Оборона и защита - 2010» открылась в Нижнем Тагиле сегодня. Она позволит наполнить 10-тилетнюю программу развития вооруженных сил России правильной продукцией.
Такое мнение высказал министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. По его словам, тот факт, что выставка проходит в преддверии формирования новой программы вооружения, является для этого хорошим основанием. Ведь основными заказчиками, заключающими контракты на выставке «Оборона и защита-2010», являются специальные силовые ведомства.
Другая сторона выставки – это развитие сотрудничества с зарубежными странами. Причем не только в военной, но и в гражданской сфере. Виктор Христенко также отметил, что выставка «Оборона и защита 2010» "безусловно, не только традиционная, но и традиционно интересная".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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