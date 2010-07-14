Выставка «Оборона и защита 2010» позволит наполнить вооруженные силы России правильной продукцией

Такое мнение высказал министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. По его словам, тот факт, что выставка проходит в преддверии формирования новой программы вооружения, является для этого хорошим основанием. Ведь основными заказчиками, заключающими контракты на выставке «Оборона и защита-2010», являются специальные силовые ведомства.

Другая сторона выставки – это развитие сотрудничества с зарубежными странами. Причем не только в военной, но и в гражданской сфере. Виктор Христенко также отметил, что выставка «Оборона и защита 2010» "безусловно, не только традиционная, но и традиционно интересная".