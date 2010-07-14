Женская злопамятность не знает границ

Ученые решили найти объяснение этому феномену и выяснили, что память у женщин действительно гораздо лучше, чем у мужчин. Однако ученые до сих пор не знают, почему же представительницы слабого пола так хорошо все запоминают. Это может быть связано с гормонами или с особыми функциями, возложенными на женский мозг еще с древних времен. Сотрудники института воспитания и образования при Лондонском университете, протестировав десять тысяч англичан, пришли к окончательному выводу, что женщины соображают и запоминают быстрее, чем мужчины.