Евраз НТМК вложил 30 млн рублей в организацию турнира по волейболу памяти Б.Н.Ельцина

Соревнование проходили во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга с 9 по 13 июля . Металлурги ЕВРАЗ НТМК посетили все матчи с участием сборной России. Комбинат бесплатно предоставлял автобусы для доставки болельщиков в Екатеринбург.

ЕВРАЗ уже 12 лет (со дня учреждения) является генеральным спонсором Международного турнира по волейболу памяти первого Президента России. Также Компания все эти годы обеспечивает финансовую поддержку знаменитой волейбольной команды «Уралочка-НТМК». Металлурги участвуют в материально-техническом обеспечении клуба, а также в подготовке и организации тренировочной работы, проведении официальных матчей.