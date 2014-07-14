Евраз НТМК вложил 30 млн рублей в организацию турнира по волейболу памяти Б.Н.Ельцина
Евраз НТМК направил более 30 млн рублей на организацию Международного турнира по волейболу среди женских команд памяти первого Президента России Б.Н. Ельцина. Накануне крупное соревнование завершилось в Екатеринбурге. Российская женская волейбольная сборная стала серебряным призером.
В Кубке Ельцина-2014 принимали участие национальные волейбольные сборные России, Нидерландов, Болгарии, Японии, Доминиканской республики и Казахстана. В составе сборной России выступала представительница клуба «Уралочка-НТМК» Ирина Заряжко.
Соревнование проходили во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга с 9 по 13 июля. Металлурги ЕВРАЗ НТМК посетили все матчи с участием сборной России. Комбинат бесплатно предоставлял автобусы для доставки болельщиков в Екатеринбург.
ЕВРАЗ уже 12 лет (со дня учреждения) является генеральным спонсором Международного турнира по волейболу памяти первого Президента России. Также Компания все эти годы обеспечивает финансовую поддержку знаменитой волейбольной команды «Уралочка-НТМК». Металлурги участвуют в материально-техническом обеспечении клуба, а также в подготовке и организации тренировочной работы, проведении официальных матчей.
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