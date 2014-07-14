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Евраз НТМК вложил 30 млн рублей в организацию турнира по волейболу памяти Б.Н.Ельцина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евраз НТМК вложил 30 млн рублей в организацию турнира по волейболу памяти Б.Н.Ельцина

14 июля 2014, 14:55Общество
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