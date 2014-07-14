Лето призов на АЗС «Газпромнефть» продолжается

Более 170 тысяч автомобилистов вступили в борьбу за квадроциклы, которые разыгрывает сеть АЗС «Газпромнефть» в рамках новой федеральной акции «Ворвитесь в лето». Наибольшую активность на сегодняшний день демонстрируют водители из Челябинска, Ярославля, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Возможность выиграть девять квадроциклов и множество других призов от сети АЗС «Газпромнефть» получили держатели бонусных карт «Нам по пути». Для участия в акции в период с 9 июня по 3 августа необходимо заправляться на автозаправочных станциях компании от 30 литров любым видом топлива и зарегистрировать номер бонусной карты на сайте www.gpnbonus.ru или отправив СМС на номер 6125. Заправка премиальным топливом G-Drive удваивает шансы на победу.

Клиентов АЗС, выполнивших эти условия, ждет творческий конкурс. Участие в нем уже приняли порядка 3 тысяч автомобилистов. За коллажи из фотографий на тему «Почему ваше лето самое лучшее?» можно проголосовать здесь gpn-promo.ru/works. Из ста работ, набравших наибольшее количество голосов, определят 9 победителей.