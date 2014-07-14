На тюркском направлении

Нет ничего удивительного в том, что главным экспортным товаром России, поставляемым Турции, является нефть, обозначенная термином «минеральные продукты». Это свидетельствует не о том, что России более нечего продать, а о том, что Турция не имеет собственных значительных месторождений этого энергетического ресурса и закупает его у самого ближнего экспортёра. Помимо нефти, Россия продаёт Турции изделия из металлов на несколько миллиардов долларов, продукцию химической промышленности, сельскохозяйственное сырьё плюс ряд других групп товаров.

Но международная торговля — это улица с двусторонним движением, и перевозки из Турции используются для доставки оттуда изделий из текстиля, обуви, овощей и фруктов, сельскохозяйственного сырья (такого как табак, овощи и фрукты), даже продукция турецкого машиностроения находит свой сбыт. Баланс российско-турецкой внешней торговли резко положительный, её общий объём составляет около 30 миллиардов долларов в год, участие в транспортной логистике, необходимой для осуществления столь массивного товарообмена, способно хорошо обеспечить заказами множество крупных и средних транспортных компаний.

Другой страной тюркского мира, с которой Россия интенсивно развивает двустороннюю торговлю, это бывшая советская республика Казахстан, являющаяся участником Таможенного Союза. После некоторого снижения объёмов товарооборота вследствие кризиса 2008 года возобновился его устойчивый рост. По объёмам товарооборота Казахстан находится на 15 месте среди внешнеторговых партнёров России, между Великобританией и Швейцарией. Компании, совершающие перевозки в Казахстан, доставляют туда продукцию российского экспорта. Помимо уже упоминавшихся минеральных продуктов, значительное место в структуре российского экспорта в Казахстан занимают машины, оборудование и транспортные средства, то есть промышленные изделия. Сбыту изделий российской промышленности способствует и тот факт, что сравнительно недавно промышленности и транспорт обеих республик руководствовались одинаковыми общесоюзными стандартами.