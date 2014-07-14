Редкое погодное явление на Урале – летом выпал снег (ФОТО, ВИДЕО)

Как оказалось, свидетелями снегопада стали не только жители Южного Урала – городов Златоуст и Сатка, но и Среднего. Так, тагильчанка Елена в группе «Типичный тагильчанин» рассказала пользователям о том, что на горе Качканар, одной из высочайших вершин Среднего Урала, также выпал снег.

Синоптики объясняют это следующим образом: летом иногда далеко на юг прорываются массы холодного воздуха из Арктики. При отступлении теплого воздуха формируется очень мощная облачность на атмосферном фронте, то есть на линии раздела двух очень разных воздушных масс. Осадки из нее могут быть очень обильными, сперва в виде дождя, а при последующем сильном похолодании и низкой высоте облаков – иногда и в виде мокрого снега и даже просто снега.

Кстати, подобное явление наблюдали уральцы в 1995 году. Снег тогда выпал 5-6 июня. Ученые подсчитывали убытки так называемого «ветровала», который оказал сильнейшее влияние на все природные комплексы Висимского заповедника, в том числе и на древесную растительность. А пожилые тагильчане помнят снег даже летом 1951 года.

Видео с сайта Uralpolit.ru

Зачастую погода преподносит сюрпризы - летний снег, затяжные дожди или внезапная гроза зимой. Чтобы непогода не испортила отдых, стоит заранее поинтересоваться погодой в Нижнем Тагиле. Если регулярно заглядывать в прогнозы синоптиков, капризы природы не станут неприятной неожиданностью.