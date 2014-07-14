«Ростелеком» стал оператором связи нового общежития крупнейшего вуза Урала

«Ростелеком» подключил новое общежитие Уральского федерального университета к высокоскоростному оптическому Интернету, Wi-Fi и интерактивному телевидению.

Десятиэтажное общежитие расположено на пересечении улиц Малышева и Комсомольская, рассчитано на тысячу человек и является первым новым зданием в жилищном фонде Уральского федерального университета.

Для организации телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелеком» построил волоконно-оптическую линию связи с применением инновационной технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), которая обеспечит высокую скорость доступа в сеть Интернет - более 50 Мбит/с по выбранному заказчиком тарифному плану и даст возможность комфортно работать с «тяжелым» контентом. Эксперты рынка считают эту технологию одним из самых перспективных решений*. Благодаря сетям с высокой пропускной способностью на каждом этаже общежития было организовано «Интерактивное ТВ» с множеством каналов и сервисов. В число каналов «Интерактивного ТВ», помимо стандартной линейки, входят научные, познавательные, информационно-политические, деловые и спортивные каналы.

«Технологическое преимущество нашей компании позволяет предоставлять клиентам высокий уровень сервиса, соответствующий лучшим отраслевым стандартам, - отмечает Денис Сибирцев, директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком». - Оптические сети, которые применялись при организации инфраструктуры связи общежития, дают потенциал для развития на многие годы вперед: возможность наращивания и узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей клиента».

Директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов: «Новое общежитие Уральского федерального университета долгожданное. Ведь студенческие корпуса УрГУ и УПИ не обновлялись более 20 лет. Новое общежитие обеспечено всем необходимым: комфортными просторными комнатами, спортзалом, кафе. Телекоммуникационная инфраструктура была доверена компании, обладающей опытом технологического сопровождения крупных проектов, в том числе федерального значения. Надеюсь, созданные условия будут способствовать учебе и творчеству наших студентов».