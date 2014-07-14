С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле стартует акция: «Собери макулатуру - сбереги дерево»
14 июля 2014, 14:35Общество
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С 14 по 25 июля, в рамках мероприятий приуроченных ко Дню защиты окружающей среды в Нижнем Тагиле проходит добрая акция «Собери макулатуру - сбереги дерево».
Принять участие в общегородском экологическом мероприятии приглашают всех желающих. Поступившая макулатура будет сдана для переработки вторичных ресурсов, а средства от проведения акции направлены на расчетный счет Благотворительного фонда помощи бездомным и отказным животным «Добрые руки» (приют «Четыре с хвостиком»), сообщает официальный сайт города.
Макулатура принимается ООО «ЭкоТагил» на безвозмездной основе в автофургоне «ГАЗель» с номером Н432ОЕ по следующим адресам с 17-00 до 19-00:
- 14 июля - ГГМ, у магазина «Семейный»;
- 16 июля - Центр, район Колхозного рынка, ул. Газетная, 97, во дворе;
- 18 июля - район Тагилстроевского торгового комплекса (рынка), ул. Металлургов, 50 б;
- 21 июля - Красный Камень, ул. Пархоменко, 123, за зданием таможни;
- 23 июля - ГГМ, район почтового отделения № 49;
- 25 июля - Центр, пр. Строителей, 12, во дворе магазина «Цветы».
За более подробной информацией можно обратиться в отдел по экологии и природопользованию Администрации города по телефону 42-12-92.
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