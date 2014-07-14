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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле стартует акция: «Собери макулатуру - сбереги дерево»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле стартует акция: «Собери макулатуру - сбереги дерево»

14 июля 2014, 14:35Общество
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