Тагильчанка ответит за продажу «паленой» водки
В Нижнем Тагиле завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1973 года рождения. Она обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.238 УК РФ – «Покушение на сбыт товаров, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья потребителей».
7 мая 2014 года обвиняемая, проживающая в одном из домов по переулку Полюсный в Нижнем Тагиле, реализовала фальсифицированную водку закупщику, участвовавшему в проведении оперативного мероприятия «проверочная закупка».
Данный факт был выявлен в ходе оперативных мероприятий, проведенных отделом по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области поясняет Евгений Новиков, заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил регионального СК России.
Обвиняемая вину признала, раскаялась. Меру ее ответственности определит суд.
Напомним, что за реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок (ч.1 ст.238 УК РФ).
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