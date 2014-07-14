Тагильчанка ответит за продажу «паленой» водки

Напомним, что за реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок (ч.1 ст.238 УК РФ).