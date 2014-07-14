Татьяна Дашкевич в Нижнем Тагиле: о себе, о творчестве и доброте

Проект назвали «Добрые книги». Действительно, все ее произведения проникнуты светом и добром, а приключения героев всегда заканчиваются хорошо.

Многим она известна как автор книг для детей «Голос Ангела» (совместно с Еленой Михаленко), «Потерпи немножко», «Именины у пингвина», «Илюшины праздники» (совместно с Николаем Шипиловым), «Девочка со свечками» и др. Татьяна Николаевна проводит встречи в детских домах, общается с детьми, читает свои произведения, сюжеты которых, как сама признается, берет из жизни.

Кстати, на ее стихи написана песня Дмитрия Маликова «Мама».

Татьяна Дашкевич также автор книги о жизни блаженной Валентины Минской, биографической повести об Алексее Фатьянове и двух поэтических сборников: «У зеркала» и «Мирянка». Сейчас работает над сбором материала для книг о детях войны.

Среди ее творческих наград - литературная премия имени Андрея Платонова «Умное сердце» (1996) и премия «Имперская культура» в номинации «Музыкальное искусство» (Москва, 2004). Является членом Союза писателей Беларуси и России.

Литература – как божье дыхание, приобщившись к ней, без нее уже не можешь жить говорит писательница.