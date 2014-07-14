Зарегистрировать право собственности на индивидуальные жилые дома в Нижнем Тагиле стало проще

В соответствии с частью 12 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в настоящее время не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также предоставление данного разрешения для осуществления технического учета такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического плана.

Для прохождения процедуры застройщику необходимо обратиться к кадастровому инженеру за техническим планом жилого дома, а затем поставить его на кадастровый учет, воспользовавшись услугами многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

После постановки на кадастровый учет собственник жилого дома подает заявку в МФЦ для оформления свидетельства государственной регистрации права собственности.

В Нижнем Тагиле действуют два МФЦ, в Ленинском и Дзержинском районах, по адресам: ул. Космонавтов, 45 и проспект Вагоностроителей, 64.

При этом обычному человеку общение с контролирующими органами требуется нечасто, зато бизнесменам приходится общаться с налоговым инспектором постоянно. Теперь, благодаря системе электронной отчетности «Контур-Экстерн» их работа значительно упростилась. С помошью современных технологий можно легко составить и подать отчет в самые различные организации - от Федеральной Службы Государсвенной Статистики до пенсионного фонда.