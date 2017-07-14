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Безжалостная эксплуатация или необременительные прогулки? Жители Нижнего Тагила обвиняют прокатчиков лошадей в жестоком обращении с животными (ФОТО)
Сюжеты:
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Безжалостная эксплуатация или необременительные прогулки? Жители Нижнего Тагила обвиняют прокатчиков лошадей в жестоком обращении с животными (ФОТО)

14 июля 2017, 15:25ОбществоИрина Анисимова
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