Безжалостная эксплуатация или необременительные прогулки? Жители Нижнего Тагила обвиняют прокатчиков лошадей в жестоком обращении с животными (ФОТО)

Людям, гуляющим неподалеку, искренне жалко животных.

Ежедневно гуляю с детьми на площади Славы и наблюдаю в который раз одну и ту же картину: лошадей держат целыми днями на раскаленном солнце. Чтобы их поили или кормили, я тоже ни разу не видела рассказывает жительница Вагонки Юлия.

Женщина считает, что животные страдают от жары, а также от отсутствия воды и еды. Несмотря на то, что лето в этом году выдалось не жарким, она уверена, что это жестокое обращение с животными:

Сегодня подошла к ним и сделала замечание: мол, пожалейте животное, встаньте в тени! Меня проигнорировали возмущается Юлия.

Женщина недовольна таким положением дел. Она призывает людей вмешаться в ситуацию, чтобы о проблеме с лошадьми услышали:

Прошу помощи! Вмешайтесь в ситуацию, кому не безразлично! – призывает она.

Редакция TagilCity.ru разыскала владелицу коней, стоящих в прокате на площади Славы. Это частное лицо, а не конно-спортивный клуб. Но, пообщаться с ней так и не представилось возможным.

Как все-таки должен осуществляться уход за лошадьми, работающими в прокате, редакция TagilCity.ru выясняла у инструкторов конно-спортивных клубов Нижнего Тагила:

Лошади нормально переносят жару, особенно белые. Чуть жарче бывает вороным, так черный цвет быстрее поглощает солнечные лучи. Они все когда-то произошли от диких и приспособлены к природным условиям. В особую жару их можно обливать. Но жары, как таковой, в этом сезоне нет. У лошадок между кожей и шерстью есть жировая прослойка, которая не дает проникнуть ни солнечным лучам, ни морозу. В прокате, лошади, как правило ходят шагом, а шаговые работы им полезны поделилась информацией Наталья, инструктор КСК «Олимп» в Нижнем Тагиле.

Инструктор конно-спортивного клуба «Уралец» дала подробную консультацию:

Подпоить лошадь можно и нужно в любом случае. Сразу после тренировки пить нельзя, так как животные двигались, они горячие. Прокатные же лошади, как правило, ходят шагом. У них нет интенсивной нагрузки. Лошадь может пить в любое время и предлагать ей воду нужно. В жару это можно делать каждый час, в более-менее прохладные дни – каждые 2 часа. Кормить тоже нужно. Это может быть трава, если есть поблизости газон, либо сено. Лошадь ведет себя более спокойно, если ей дать пожевать сено. Есть еще один способ спасения от перегрева: декоративные «ушки», которые надевают на голову лошадям, можно смочить водой. Голова лошади очень чувствительна к перегревам. Периодически обновлять, чтобы «ушки» были влажные рассказала Екатерина, инструктор КСК «Уралец».