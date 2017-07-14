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Компенсировал менее 15% ущерба: избивший пенсионера молодой автолюбитель и его близкие пошли на примирение в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Компенсировал менее 15% ущерба: избивший пенсионера молодой автолюбитель и его близкие пошли на примирение в Нижнем Тагиле

14 июля 2017, 17:50ОбществоПавел Щербина
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