Компенсировал менее 15% ущерба: избивший пенсионера молодой автолюбитель и его близкие пошли на примирение в Нижнем Тагиле

Напомним, в результате возникшей на Черноисточинском шоссе 14 мая конфликтной ситуации молодой водитель отечественного автомобиля нанёс побои и разбил лобовое стекло пожилому водителю автомобиля Ford Focus.

Полиция Нижнего Тагила проделала большую работу по установлению личности нападавшего и 1 июня молодой человек был задержан и доставлен в отделение.

Вскоре мировой суд приговорил вспыльчивого юношу к 40 часам обязательных работ и штрафу в 300 рублей при условии возмещения нанесённого им ущерба. Стоимость замены лобового стекла в официальном дилерском центре пострадавшая сторона оценила в 42 100 рублей.

Однако, по словам близких избитого пенсионера, им пришлось довольствоваться суммой, составившей менее 15% от заявленной.

Суд присудил 6200 рублей. 300 рублей штраф. Но он смог отдать только 5500 рублей, сославшись на то, что больше у него нет. Мы расписались о получении и отказались от претензий, потому что уже очень устали от этого процесса. Недостающую сумму для замены лобового стекло пришлось доплатить из своего кармана рассказала журналистам TagilCity.ru дочь пострадавшего пенсионера Елена.

По словам юриста, при наличии необходимых документов, было возможно добиться и полной компенсации ущерба.

Разумеется, от денег, предложенных виновным, отказываться не стоит. Пострадавшие правильно поступили. Но после получения денежных средств и расписки в их получении можно также уведомить, что будете добиваться компенсации ущерба в полном объёме, согласно п.1 ст. 1064 ГК РФ. Для этого нужно обратиться с исковым требованием о взыскании требуемой суммы в мировой суд. Обосновать сумму в конкретно этом случае мог бы наряд-заказ на проведение работ от дилерского центра. При положительном решении суда, причинившее вред лицо было бы обязано компенсировать ущерб в полном объёме рассказал журналистам TagilCity.ru юрист, специализирующийся на гражданском делопроизводстве.