НОРД говорит СТОП росту цен!

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НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты порадуют вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях.

Приходите в магазины «НОРД» с 12 по 25 июля по адресам:

г.Нижний Тагил,

ул. Юности, 16 ТЦ «Реал»

ул. Пархомерко, 41 ТЦ «Квадрат»

ул.Фрунзе, 13