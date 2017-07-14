НОРД говорит СТОП росту цен!
Для всех жителей Нижнего Тагила, кого интересуют максимально выгодные покупки, магазины бытовой техники и электроники «НОРД» говорят «СТОП!» росту цен и объявляют распродажу бытовой техники и электроники.
С 12 по 25 июля в «НОРДе» будет проходить акция «STOP скидки». Успевайте выгодно приобрести то, что вы давно хотели со скидками до 50%!
Отличной покупкой для Вас станет LED телевизор Thomson T28 D 15 DH 01 B диагональю 71 см. Красочная картинка и хороший звук гарантированы вам всего лишь за 9 990 рублей. При этом вы сэкономите 4 000 рублей.
Также привлекательной ценой порадует вместительный холодильник Beko DS 325000 с автоматической разморозкой холодильной камеры. В дни акции вы можете сэкономить 3 000 рублей и приобрести его в «НОРДе» всего за 12 690 рублей.
Хорошим помощником для любой хозяйки станет блендер Polaris PHB 0753 (бордовый), с которым приготовление блюд будет легким и быстрым. Приходите в магазин «НОРД» и забирайте его со скидкой – всего за 1 690 рублей.
НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты порадуют вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях.
Приходите в магазины «НОРД» с 12 по 25 июля по адресам:
г.Нижний Тагил,
ул. Юности, 16 ТЦ «Реал»
ул. Пархомерко, 41 ТЦ «Квадрат»
ул.Фрунзе, 13
ул. Металлургов, 20 «Супермаркет Кировский».