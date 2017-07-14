По факту оставления кормящей матери на трассе близ Нижнего Тагила сотрудников ГИБДД могут наказать

11 июля сотрудники ГИБДД гор. Кушва забрали автомобиль женщины по имени Светлана на штрафстоянку. Сотрудник ГИБДД, не вписанный в полис ОСАГО, сел за руль изъятого автомобиля и самостоятельно доставил его до стоянки. Женщину, кормящую мать 2-х недельного ребенка, бросили на трассе под дождем.

Жительница поселка Баранчинский была вынуждена добираться домой по трассе вдоль леса.

Вместе с супругом женщина позвонила на телефон доверия ГИББД, где ей подтвердили, что изъятие автомобиля было проведено с нарушениями. Звонок в местные отдел ГИБДД и прокуратуру не дал никаких результатов, в проблему никто не захотел вникать.

Сегодня женщина боится, что после случившегося в их маленьком поселке Баранчинский сотрудники ГИБДД не дадут спокойно жить.

После публикации статьи редакция TagilCity.ru получила письменный ответ от управления ГИБДД Свердловской области, в котором говорится о начале служебной проверки в отношении сотрудников, бросивших женщину на трассе.

Назначено проведение служебной проверки и все изложенные факты будут проверены в ходе служебного расследования. Если они найдут подтверждение, то сотрудников ГИБДД ждёт дисциплинарное взыскание сообщили в Управлении ГИБДД Свердловской области.

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