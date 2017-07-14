Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
По факту оставления кормящей матери на трассе близ Нижнего Тагила сотрудников ГИБДД могут наказать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

По факту оставления кормящей матери на трассе близ Нижнего Тагила сотрудников ГИБДД могут наказать

14 июля 2017, 16:55ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?