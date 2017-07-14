Профориентационные занятия для детей прошли в детских домах Свердловской области: определиться со своим будущим детям помогало кино (ФОТО)

Чтобы помочь и направить детей, воспитывающихся в детских домах Свердловской области и Нижнего Тагила, в течение июня с ними проводились занятия по синемалогии.

Синемалогия - это психологический метод, позволяющий с помощью кино лучше разобраться в себе, своих желаниях и стремлениях.

Во время поводившихся занятий по синемалогии дети в возрасте от 12 до 16 лет вместе с психологом смотрели отрывки из фильмов, а именно эпизоды, где герои кино принимали судьбоносные решения, оказывавшие влияние на всю их дальнейшую жизнь - куда пойти учиться? Чем заниматься? К чему стремиться?

При просмотре фильма впечатления фиксировались в тетради, а после просмотра, во время групповой дискуссии, ребята обсуждали возникшие у них чувства и мысли или задавали вопросы.

Синемалогия - это своеобразный рецепт по настройке «внутреннего компаса», который помогает детям выбрать свой жизненный путь. Вместе с ребятами мы посмотрели и обсудили фрагменты из нескольких фильмов. Эти фрагменты были посвящены самоопределению героев. Дети получили возможность примерить их выбор на себя и обсудить его с товарищами. Много внимания мы уделили актуальности выбираемой профессии, одобрению или порицанию избранного жизненного пути окружающими, преодолению препятствий на пути к мечте рассказал журналистам TagilCity.ru психолог, проводивший занятия с детьми.

Занятия по синемалогии с воспитанниками детских домов проводилось под патронажем банка УБРиР в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо», которая появилась в 2008 году и вскоре получила бессрочный статус. На текущий момент в проект входят 50 детских учреждений в 28 разных городах России. Постоянную поддержку получают более 4300 детей. С каждого комиссионного сбора за отправленное платежное поручение банк перечисляет 1 рубль из прибыли УБРиР в фонд этой благотворительный программы. Собранные средства направляются в помощь детям-сиротам по всей России. За 2016 год - 2017 годы в Нижнем Тагиле было проведено 5 занятий по синемалогии, а всего их было проведено более двух десятков.

По словам Элины Кущенко, куратора благотворительных проектов УБРиР, занятия по синемологии позволяют в доступной форме и наглядно показать детям, как та или иная ситуации выбора может повлиять на будущее человека.

Зачастую детям, оставшимся без родителей, сложно определиться с тем, кем они видят себя во взрослой жизни, ведь им не к кому обратиться за советом. Например, мы заметили такую особенность: некоторым ребятам всё равно, какую профессию выбирать, лишь бы она могла приносить им большие деньги. Когда рассказываешь, что богатый человек не всегда может быть одновременно и счастливым, многие действительно этому удивлялись. Задача этих занятий в том, чтобы помочь детям прислушиваться к себе и осмысленно принимать решения добавила Элина Кущенко в разговоре с журналистами TagilCity.ru.