Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Профориентационные занятия для детей прошли в детских домах Свердловской области: определиться со своим будущим детям помогало кино (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Профориентационные занятия для детей прошли в детских домах Свердловской области: определиться со своим будущим детям помогало кино (ФОТО)

14 июля 2017, 13:10ОбществоПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?