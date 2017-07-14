Ребята из малообеспеченных семей побывали на экскурсии у памятника Петру и Февронии (ФОТО)
14 июля 2017, 06:00Общество
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Накануне опекаемые ребята из малообеспеченных семей приняли участие в занимательной экскурсии у памятника Петра и Февронии на Шихане.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторами выступили сотрудники социально-реабилитационного центра Ленинского района.
Ребятам рассказали, чем любовь отличается от влюбленности, что такое самопожертвование ради любимого человека, а также что такое крепкая семья и каковы её основы. Затем была проведена викторина, по итогам которой присутствующие узнали много интересных фактов о Петре и Февронии.
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В завершении экскурсии была проведена фотосессия со скульптурой, во время которой к удивлению юных тагильчан появился фокусник и показал множество трюков.
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Фото: Екатерина Ларина
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