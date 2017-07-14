Ребята из малообеспеченных семей побывали на экскурсии у памятника Петру и Февронии (ФОТО)

Ребятам рассказали, чем любовь отличается от влюбленности, что такое самопожертвование ради любимого человека, а также что такое крепкая семья и каковы её основы. Затем была проведена викторина, по итогам которой присутствующие узнали много интересных фактов о Петре и Февронии.