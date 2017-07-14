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Ребята из малообеспеченных семей побывали на экскурсии у памятника Петру и Февронии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребята из малообеспеченных семей побывали на экскурсии у памятника Петру и Февронии (ФОТО)

14 июля 2017, 06:00Общество
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