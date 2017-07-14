Только 16 избирательных участков в Свердловской области приспособлены под нужды незрячих граждан

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила перечень участков для голосования инвалидов по зрению с использованием специальных трафаретов и информационных материалов на выборах губернатора . Таких участков в регионе только 16: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Нижней Туре, Верхней Туре, Туринске, Ревде и Серове.

В остальных населенных пунктах слепым людям предложат другие варианты: проголосовать на дому или прибегнуть к помощи родных и близких при получении и заполнении бюллетеней.

Вопрос возможности честно изъявить свою гражданскую волю для избирателей, которые являются инвалидами по зрению, возникает каждый год. Тем не менее, эта проблема остается не до конца решенной. Вследствие этого всегда есть вероятность, что доверенное лицо слепого инвалида имеет возможность проголосовать не за того кандидата, которого предпочитает сам слепой избиратель, а за понравившегося ему, сообщает «Новый день».