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Только 16 избирательных участков в Свердловской области приспособлены под нужды незрячих граждан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Только 16 избирательных участков в Свердловской области приспособлены под нужды незрячих граждан

14 июля 2017, 13:45Общество
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