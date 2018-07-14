Художник из Нижнего Тагила открыл выставку картин о грязи на фасаде дома

Я старался выразить городскую грязь, чтобы у человека, который решил бы оставить картину себе, был ориентир — от чего отталкиваться и к чему приходить не стоит. Другими словами, мне бы хотелось, чтобы эта картина была единственной грязью в его жизни. Чтобы человек смотрел на работу, старался быть лучше, чем она,рассказывает художник.