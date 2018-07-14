Художник из Нижнего Тагила открыл выставку картин о грязи на фасаде дома

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Художник родом из Нижнего Тагила открыл выставку картин на фасаде дома на проспекте Ленина, 40. Экспозиция посвящена родному городу художника и называется «Эволюция в уродствах».
Сюжеты: Нижний Тагил
19-летний художник под псевдонимом Кирилл Хороший создал экспозицию картин о грязи и посвятил ее родному городу — Нижнему Тагилу.
По словам самого Кирилла, выставка посвящена уродству и человеку рядом с ним.
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Я старался выразить городскую грязь, чтобы у человека, который решил бы оставить картину себе, был ориентир — от чего отталкиваться и к чему приходить не стоит. Другими словами, мне бы хотелось, чтобы эта картина была единственной грязью в его жизни. Чтобы человек смотрел на работу, старался быть лучше, чем она,рассказывает художник.
Сейчас Кирилл Хороший живет в Санкт-Петербурге.
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