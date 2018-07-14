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Художник из Нижнего Тагила открыл выставку картин о грязи на фасаде дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Художник из Нижнего Тагила открыл выставку картин о грязи на фасаде дома

Сегодня, 12:20Общество
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